По состоянию на 18.09.2024 в Черном море 1 вражеский корабль с «Калибрами», в Азовском - ни одного, в Средиземном - 5. РФ продолжает нарушать конвенцию SOLAS, выключая системы идентификации на судах.
По состоянию на 06:00 18 сентября 2024 года в Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» с максимальным залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море находятся 5 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет «Калибр» с общим залпом до 32 ракет. Об этом сообщили в ВМС ВСУ, передает УНН.
Детали
В течение суток в интересах Российской Федерации проход через Керченский пролив осуществили:
Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации на своих судах.
Росія тримає у Чорному та Середземному морях ракетоносії з 36 ракетами "Калібр" — ВМС ЗСУ17 сентября 2024, 03:31 • 107703 просмотра