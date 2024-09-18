По состоянию на 06:00 18 сентября 2024 года в Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» с максимальным залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море находятся 5 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет «Калибр» с общим залпом до 32 ракет. Об этом сообщили в ВМС ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток в интересах Российской Федерации проход через Керченский пролив осуществили:

в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации на своих судах.

Росія тримає у Чорному та Середземному морях ракетоносії з 36 ракетами "Калібр" — ВМС ЗСУ