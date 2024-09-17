Россия держит в Черном и Средиземном морях ракетоносители с 36 ракетами «Калибр» - ВМС ВСУ
Киев • УНН
ВМС ВСУ сообщают о наличии российских ракетоносителей в Черном и Средиземном морях. Общее количество крылатых ракет «Калибр» на борту составляет 36 единиц.
По состоянию на 06:00 17 сентября 2024 года Военно-морские силы Вооруженных сил Украины предоставили обновленную информацию о российских ракетоносителях в регионе, передает УНН.
Детали
- В Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» с общим залпом до 4 ракет.
- В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
- В Средиземном море зафиксировано пять вражеских кораблей, из которых четыре являются носителями крылатых ракет «Калибр» с общим залпом до 32 ракет.
Украинские военные продолжают следить за перемещением российских ракетоносителей в регионе и готовы к соответствующим действиям в случае угрозы.
У Чорному морі виявлено російський ракетоносій з "Калібрами" — ВМС ЗСУ11 сентября 2024, 03:50 • 118697 просмотров