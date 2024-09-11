В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море зафиксирован один российский ракетоноситель с общим залпом до четырех крылатых ракет «Калибр», сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины. Зато в Азовском море, как и в предыдущие сутки, вражеских кораблей не обнаружено, передает УНН.

Детали

Эта ситуация свидетельствует о продолжении военной активности России в Черном море, что представляет угрозу для безопасности региона. ВМС ВСУ продолжают внимательно следить за ситуацией и мониторить перемещение вражеских судов.

У Чорному морі зафіксовано ворожий ракетоносій