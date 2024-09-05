В Черном море зафиксирован вражеский ракетоноситель

В акватории Черного моря утром в четверг зафиксирован один российский военный корабль, который является носителем крылатых ракет типа «Калибр», сообщают Военно-морские силы Украины, передает УНН.

Детали

Так, по состоянию на 06:00 четверга в Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет.

Тем временем, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Также 1 вражеский корабль в Средиземном море, носители крылатых ракет «Калибр» отсутствуют.

«За сутки в интересах России проход через Керченский пролив осуществили в Черное море - 8 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор, в Азовское море - 11 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор», - указано в сообщении.

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