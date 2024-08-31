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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате действий россии в Черном море погибли тысячи дельфинов - Плетенчук

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 16:40  •  11343 просмотра

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Представитель ВМС сообщил о массовой гибели дельфинов в Черном море в результате действий России. Экологи предупреждали о значительных потерях в экосистемах, включая Кинбурнскую косу и заповедник «Аскания-Нова».

Экологи давно предупреждали о значительных потерях в экосистемах из-за действий России, включая тысячи погибших дельфинов в Черном море.

Об этом сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Экологи давно уже били тревогу. Есть достаточно серьезные цифры гибели животных, особенно дельфинов, там была космическая цифра, которая измерялась в тысячах

- говорит Плетенчук.

Он также отметил, что Россия уничтожает экосистему не только Черного моря, но и Кинбурнской косы. «Мы только в начале этого пути, нужно будет определить тот он ущерб, который причинила рф не только Украине, но и всем другим странам, чьи территории омывает Черное море», - добавил он.

Напомним,

 За период российской оккупации заповедника «Аскания-Нова» Украина потеряла почти 6 тыс. гектаров заповедной территории. Остров Джарылгач захватчики используют, как военную базу, они не соблюдают там заповедного режима. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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