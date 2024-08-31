В результате действий россии в Черном море погибли тысячи дельфинов - Плетенчук

Экологи давно предупреждали о значительных потерях в экосистемах из-за действий России, включая тысячи погибших дельфинов в Черном море.

Об этом сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Экологи давно уже били тревогу. Есть достаточно серьезные цифры гибели животных, особенно дельфинов, там была космическая цифра, которая измерялась в тысячах - говорит Плетенчук.

Он также отметил, что Россия уничтожает экосистему не только Черного моря, но и Кинбурнской косы. «Мы только в начале этого пути, нужно будет определить тот он ущерб, который причинила рф не только Украине, но и всем другим странам, чьи территории омывает Черное море», - добавил он.

Напомним,

За период российской оккупации заповедника «Аскания-Нова» Украина потеряла почти 6 тыс. гектаров заповедной территории. Остров Джарылгач захватчики используют, как военную базу, они не соблюдают там заповедного режима.