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Внаслідок дій росії в Чорному морі загинули тисячі дельфінів - Плетенчук

Внаслідок дій росії в Чорному морі загинули тисячі дельфінів - Плетенчук

Київ • УНН

 • 40841 перегляди

Речник ВМС повідомив про масову загибель дельфінів у Чорному морі внаслідок дій Росії. Екологи попереджали про значні втрати в екосистемах, включаючи Кінбурнську косу та заповідник "Асканія-Нова".

Екологи давно попереджали про значні втрати в екосистемах через дії росії, включно з тисячами загиблих дельфінів у Чорному морі.

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Екологи давно вже били на сполох. Є досить серйозні цифри загибелі тварин, особливо дельфінів, там була космічна цифра, яка вимірювалась в тисячах

- каже Плетенчук.

Він також наголосив, що росія знищує екосистему не лише Чорного моря, а й Кінбурнської коси. "Ми лише на початку цього шляху, потрібно буде визначити той він шкоди, яку заподіяла рф не тільки України, а й усім іншим країнам, чиї території омиває Чорне море", - додав він.

Нагадаємо

 За період російської окупації заповідника "Асканія-Нова" Україна втратила майже 6 тис. гектарів заповідної території. Острові Джарилгач загарбники використовують, як військову базу, вони не дотримуються там заповідного режиму. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна

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