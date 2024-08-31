Внаслідок дій росії в Чорному морі загинули тисячі дельфінів - Плетенчук
Київ • УНН
Речник ВМС повідомив про масову загибель дельфінів у Чорному морі внаслідок дій Росії. Екологи попереджали про значні втрати в екосистемах, включаючи Кінбурнську косу та заповідник "Асканія-Нова".
Екологи давно попереджали про значні втрати в екосистемах через дії росії, включно з тисячами загиблих дельфінів у Чорному морі.
Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Екологи давно вже били на сполох. Є досить серйозні цифри загибелі тварин, особливо дельфінів, там була космічна цифра, яка вимірювалась в тисячах
Він також наголосив, що росія знищує екосистему не лише Чорного моря, а й Кінбурнської коси. "Ми лише на початку цього шляху, потрібно буде визначити той він шкоди, яку заподіяла рф не тільки України, а й усім іншим країнам, чиї території омиває Чорне море", - додав він.
Нагадаємо
За період російської окупації заповідника "Асканія-Нова" Україна втратила майже 6 тис. гектарів заповідної території. Острові Джарилгач загарбники використовують, як військову базу, вони не дотримуються там заповідного режиму.