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У Чорному морі зафіксовано ворожий ракетоносій

У Чорному морі зафіксовано ворожий ракетоносій

Київ • УНН

 • 25629 перегляди

ВМС України повідомили про присутність одного російського військового корабля-носія крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі. В Азовському морі ворожих кораблів не зафіксовано.

В акваторії Чорного моря вранці в четвер зафіксовано один російський військовий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр", повідомляють Військово-морські сили України, передає УНН.

Деталі

Так, станом на 06:00 четверга в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Тим часом, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Також 1 ворожий корабель у Середземному морі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 8 суден, із них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря - 11 суден, із них 4 рухалися з протоки Босфор", - зазначено в повідомленні.

Внаслідок дій росії в Чорному морі загинули тисячі дельфінів - Плетенчук31.08.24, 19:40 • 40841 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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