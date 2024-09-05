У Чорному морі зафіксовано ворожий ракетоносій
Київ • УНН
ВМС України повідомили про присутність одного російського військового корабля-носія крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі. В Азовському морі ворожих кораблів не зафіксовано.
В акваторії Чорного моря вранці в четвер зафіксовано один російський військовий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр", повідомляють Військово-морські сили України, передає УНН.
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Так, станом на 06:00 четверга в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
Тим часом, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
Також 1 ворожий корабель у Середземному морі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 8 суден, із них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря - 11 суден, із них 4 рухалися з протоки Босфор", - зазначено в повідомленні.
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