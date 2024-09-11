У Чорному морі виявлено російський ракетоносій з "Калібрами" — ВМС ЗСУ
Київ • УНН
У Чорному морі зафіксовано російський корабель із залпом до 4 ракет "Калібр". ВМС ЗСУ продовжують моніторити ситуацію, в Азовському морі ворожих кораблів не виявлено.
У Чорному морі зафіксовано один російський ракетоносій із загальним залпом до чотирьох крилатих ракет "Калібр", повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України. Натомість, в Азовському морі, як і попередньої доби, ворожих кораблів не виявлено, передає УНН.
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Ця ситуація свідчить про продовження військової активності Росії у Чорному морі, що становить загрозу для безпеки регіону. ВМС ЗСУ продовжують уважно стежити за ситуацією та моніторити переміщення ворожих суден.
У Чорному морі зафіксовано ворожий ракетоносій05.09.24, 07:29 • 25629 переглядiв