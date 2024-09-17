Росія тримає у Чорному та Середземному морях ракетоносії з 36 ракетами "Калібр" — ВМС ЗСУ
Київ • УНН
ВМС ЗСУ повідомляють про наявність російських ракетоносіїв у Чорному та Середземному морях. Загальна кількість крилатих ракет "Калібр" на борту становить 36 одиниць.
Станом на 06:00 17 вересня 2024 року Військово-морські сили Збройних сил України надали оновлену інформацію щодо російських ракетоносіїв у регіоні, передає УНН.
Деталі
- У Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі зафіксовано п'ять ворожих кораблів, з яких чотири є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 32 ракет.
Українські військові продовжують стежити за переміщенням російських ракетоносіїв у регіоні та готові до відповідних дій у разі загрози.
У Чорному морі виявлено російський ракетоносій з "Калібрами" — ВМС ЗСУ11.09.24, 06:50 • 118833 перегляди