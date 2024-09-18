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ВМС: у Чорному морі - 1 ворожий корабель, у Середземному - 5 з "Калібрами"

ВМС: у Чорному морі - 1 ворожий корабель, у Середземному - 5 з "Калібрами"

Київ • УНН

 • 104215 перегляди

Станом на 18.09.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель з "Калібрами", в Азовському - жодного, у Середземному - 5. РФ продовжує порушувати конвенцію SOLAS, вимикаючи системи ідентифікації на суднах.

Станом на 06:00 18 вересня 2024 року в Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" з максимальним залпом до 4 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі знаходяться 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" з загальним залпом до 32 ракет. Про це повідомили в ВМС ЗСУ, передає УНН

Деталі

Протягом доби в інтересах Російської Федерації прохід через Керченську протоку здійснили:

  • до Чорного моря — 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.

Росія тримає у Чорному та Середземному морях ракетоносії з 36 ракетами "Калібр" — ВМС ЗСУ17.09.24, 06:31 • 107918 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
azovske-moreАзовське море
chorne-moreЧорне море
bosforБосфор

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