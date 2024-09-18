ВМС: у Чорному морі - 1 ворожий корабель, у Середземному - 5 з "Калібрами"
Київ • УНН
Станом на 18.09.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель з "Калібрами", в Азовському - жодного, у Середземному - 5. РФ продовжує порушувати конвенцію SOLAS, вимикаючи системи ідентифікації на суднах.
Станом на 06:00 18 вересня 2024 року в Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" з максимальним залпом до 4 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі знаходяться 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" з загальним залпом до 32 ракет. Про це повідомили в ВМС ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Протягом доби в інтересах Російської Федерації прохід через Керченську протоку здійснили:
- до Чорного моря — 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.
Росія тримає у Чорному та Середземному морях ракетоносії з 36 ракетами "Калібр" — ВМС ЗСУ17.09.24, 06:31 • 107918 переглядiв