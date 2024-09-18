Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате вражеских атак погиб 1 человек, еще 4 получили ранения.
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 16 населенных пунктов, попав в жилые кварталы, погиб человек, еще 4 получили ранения, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Антоновка, Зеленовка, Инженерное, Садовое, Кизомис, Камышаны, Днепровское, Белозерка, Гончарное, Берислав, Михайловка, Таврическое, Золотая Балка, Гавриловка и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в социально-медицинское учреждение и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 22 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и частные автомобили.
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