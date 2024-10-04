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На Херсонщині внаслідок нічної атаки рф загинула людина, є постраждалі

На Херсонщині внаслідок нічної атаки рф загинула людина, є постраждалі

Київ • УНН

 • 19134 перегляди

Внаслідок нічного артилерійського обстрілу Білозерки на Херсонщині загинув чоловік 1995 року народження. Двоє людей отримали поранення та були госпіталізовані з вибуховими травмами та струсом мозку.

У Херсонській області у ніч на 4 жовтня російські війська обстріляли з артилерії селище Білозерка. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це УНН повідомляє із посиланням на очільника обласної адміністрації Олександра Прокудіна та ОВА. 

"Вночі російська армія з артилерії вдарила по Білозерці. На жаль, внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав чоловік 1995 року народження", - повідомив Прокудін. 

Пізніше в Херсонській ОВА додали, що до лікарні звернулися двоє постраждалих через нічний російський обстріл Білозерки. 

У момент атаки потерпілі перебували у будинку, на подвірʼя якого "прилетів" ворожий снаряд. У 58-річної жінки й 61-річного чоловіка – вибухові травми та струс головного мозку. Їх шпиталізували.

На Херсонщині вранці росіяни атакували з дрона чоловіка на мопеді04.10.24, 08:59 • 14855 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
bilozerkaБілозерка
khersonХерсон

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