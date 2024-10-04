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На Херсонщине в результате ночной атаки рф погиб человек, есть пострадавшие

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4 октября 2024, 07:49  •  3044 просмотра

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В результате ночного артиллерийского обстрела Белозерки на Херсонщине погиб мужчина 1995 года рождения. Два человека получили ранения и были госпитализированы с взрывными травмами и сотрясением мозга.

В Херсонской области в ночь на 4 октября российские войска обстреляли из артиллерии поселок Белозерка. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу областной администрации Александра Прокудина и ОВА. 

«Ночью российская армия из артиллерии ударила по Белозерке. К сожалению, в результате обстрела смертельные ранения получил мужчина 1995 года рождения», - сообщил Прокудин. 

Позже в Херсонской ОГА добавили, что в больницу обратились двое пострадавших из-за ночного российского обстрела Белозерки. 

В момент атаки пострадавшие находились в доме, во двор которого «прилетел» вражеский снаряд. У 58-летней женщины и 61-летнего мужчины - взрывные травмы и сотрясение головного мозга. Их госпитализировали.

В Херсонской области утром россияне атаковали с дрона мужчину на мопеде4 октября 2024, 05:59 • 8816 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
belozerkaБелозерка
khersonХерсон