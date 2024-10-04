На Херсонщине в результате ночной атаки рф погиб человек, есть пострадавшие

В Херсонской области в ночь на 4 октября российские войска обстреляли из артиллерии поселок Белозерка. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу областной администрации Александра Прокудина и ОВА.

«Ночью российская армия из артиллерии ударила по Белозерке. К сожалению, в результате обстрела смертельные ранения получил мужчина 1995 года рождения», - сообщил Прокудин.

Позже в Херсонской ОГА добавили, что в больницу обратились двое пострадавших из-за ночного российского обстрела Белозерки.

В момент атаки пострадавшие находились в доме, во двор которого «прилетел» вражеский снаряд. У 58-летней женщины и 61-летнего мужчины - взрывные травмы и сотрясение головного мозга. Их госпитализировали.

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