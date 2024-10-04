В Херсонской области утром россияне атаковали с дрона мужчину на мопеде

В Херсонской области с самого утра российские войска атаковали Кизомыс с дрона, пострадал 54-летний мужчина на мопеде, сообщили в пятницу в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Около 05:30 оккупанты атаковали с дрона Кизомыс. Пострадал 54-летний мужчина, который ехал на мопеде", - говорится в сообщении.

Он получил взрывную травму, ранение предплечья и перелом кости руки. Его госпитализировали.

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