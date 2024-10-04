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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
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Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
2 октября 2024, 15:44  •  131803 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской области утром россияне атаковали с дрона мужчину на мопеде

В Херсонской области утром россияне атаковали с дрона мужчину на мопеде

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 05:59  •  4460 просмотра

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В Херсонской области около 05:30 оккупанты атаковали Кизомыс с дрона. Пострадал 54-летний мужчина на мопеде, который получил взрывную травму и ранение руки.

В Херсонской области с самого утра российские войска атаковали Кизомыс с дрона, пострадал 54-летний мужчина на мопеде, сообщили в пятницу в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Около 05:30 оккупанты атаковали с дрона Кизомыс. Пострадал 54-летний мужчина, который ехал на мопеде", - говорится в сообщении.

Он получил взрывную травму, ранение предплечья и перелом кости руки. Его госпитализировали.

В Херсонской области уничтожили два "шахеда" за ночь, из-за атак рф 1 погибший, 4 раненых4 октября 2024, 05:23 • 6228 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область