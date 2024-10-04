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В Херсонской области уничтожили два "шахеда" за ночь, из-за атак рф 1 погибший, 4 раненых

В Херсонской области уничтожили два "шахеда" за ночь, из-за атак рф 1 погибший, 4 раненых

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 05:23  •  5532 просмотра

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Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Херсонской области, повредив критическую инфраструктуру и жилые кварталы. ПВО сбила 2 вражеских дрона "Shahed" над регионом.

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 14 населенных пунктов, попав в критическую инфраструктуру и жилые кварталы. ПВО ночью сбила 2 вражеских дрона "Shahed" над регионом, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения", - написал Прокудин.

По словам Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Приднепровское, Зимовник, Антоновка, Кизомыс, Широкая Балка, Томина Балка, Белозерка, Станислав, Берислав, Змиевка, Урожайное, Меловое и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в объекты критической инфраструктуры и жилищно-коммунальных коммуникаций; из-за обстрелов жилых кварталов населенных пунктов области повреждены, в частности 35 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, складские помещения, автобус, сельхозтехнику и частные автомобили.

"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей  области уничтожили 2 "Shahed-131/136", - отметил Прокудин.

В Херсонской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за атак рф 2 погибших, 8 раненых3 октября 2024, 06:36 • 13399 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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khersonХерсон