В Херсонской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за атак рф 2 погибших, 8 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 24 населенных пункта, погибло 2 человека, 8 ранены. ПВО ночью сбила 3 вражеских дрона типа "Shahed", сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 - получили ранения", - написал Прокудин.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Белозерка, Бургунка, Саблуковка, Садовое, Гавриловка, Дудчаны, Новоберислав, Пятихатки, Томина Балка, Широкая Балка, Одрадокаменка, Красный Маяк, Костырка, Михайловка, Никольское, Станислав, Александровка, Змиевка, Урожайное, Казацкое, Приднепровское и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 13 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, автобус и частные автомобили.

"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 3 "Shahed-131/136", - сообщил Прокудин.

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