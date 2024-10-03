На Херсонщині вночі знищили три "шахеди", через атаки рф 2 загиблих, 8 поранених
Київ • УНН
Окупанти обстріляли 24 населені пункти Херсонської області, пошкодивши житлові квартали та інфраструктуру. Внаслідок атак загинуло 2 людини, 8 поранено. ППО збило 3 дрони "Шахед".
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 24 населені пункти, загинуло 2 людини, 8 поранено. ППО вночі збила 3 ворожі дрони типу "Shahed", повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 - дістали поранення", - написав Прокудін.
Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Саблуківка, Садове, Гаврилівка, Дудчани, Новоберислав, П'ятихатки, Томина Балка, Широка Балка, Одрадокам'янка, Червоний Маяк, Костирка, Михайлівка, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Зміївка, Урожайне, Козацьке, Придніпровське та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 13 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, автобус та приватні автомобілі.
"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 3 "Shahed-131/136", - повідомив Прокудін.
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