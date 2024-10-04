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На Херсонщині знищили два "шахеди" за ніч, через атаки рф 1 загиблий, 4 поранених

На Херсонщині знищили два "шахеди" за ніч, через атаки рф 1 загиблий, 4 поранених

Київ • УНН

 • 14894 перегляди

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши критичну інфраструктуру та житлові квартали. ППО збила 2 ворожі дрони "Shahed" над регіоном.

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 14 населених пунктів, поціливши у критичну інфраструктуру та житлові квартали. ППО вночі збила 2 ворожі дрони "Shahed" над регіоном, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення", - написав Прокудін.

Зі слів Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Кізомис, Широка Балка, Томина Балка, Білозерка, Станіслав, Берислав, Зміївка, Урожайне, Милове та місто Херсон.

російські військові, за його даними, поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та житлово-комунальних комунікацій; через обстріли житлових кварталів населених пунктів області пошкоджено, зокрема 35 приватних будинків. Також окупанти понівечили  господарчі споруди, складські приміщення  автобус, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 2 "Shahed-131/136", - зазначив Прокудін.

На Херсонщині вночі знищили три "шахеди", через атаки рф 2 загиблих, 8 поранених03.10.24, 09:36 • 15476 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
protypovitriana-borotbaПротиповітряна боротьба
shakhid-131Шахід 131
khersonska-oblastХерсонська область
khersonХерсон

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