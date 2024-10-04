На Херсонщині вранці росіяни атакували з дрона чоловіка на мопеді
Київ • УНН
У Херсонській області близько 05:30 окупанти атакували Кізомис з дрона. Постраждав 54-річний чоловік на мопеді, який отримав вибухову травму та поранення руки.
У Херсонській області з самого ранку російські війська атакували Кізомис з дрона, постраждав 54-річний чоловік на мопеді, повідомили у п'ятницю у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Близько 05:30 окупанти атакували з дрона Кізомис. Постраждав 54-річний чоловік, який їхав на мопеді", - ідеться у повідомленні.
Він дістав вибухову травму, поранення передпліччя та перелом кістки руки. Його шпиталізували.
На Херсонщині знищили два "шахеди" за ніч, через атаки рф 1 загиблий, 4 поранених04.10.24, 08:23 • 14894 перегляди