росіяни обстріляли з артилерії передмістя Херсона, є загиблий
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Білозерку близько 12:00, влучивши в житловий будинок. Внаслідок атаки загинув 39-річний чоловік, а місцева жителька отримала поранення.
У Херсонській області російські війська опівдні обстріляли Білозерку, передмістя Херсона, є загиблий і поранена, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Сьогодні близько 12:00 російські окупанти вдарили з артилерії по житловому будинку у Білозерці. Через цю ворожу атаку смертельні травми дістав 39-річний чоловік. Також поранено місцеву жительку
З його слів, медики надали жінці меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
За інформацією Херсонської ОВА, також сьогодні відомо про ще двох поранених: 55-річна жінка поранена через ворожий удар з артилерії по Білозерці орієнтовно о 06:30, а 64-річний чоловік постраждав зранку, коли російські військові атакували з дрона цивільну автівку у Херсоні.
Доповнення
За даними Прокудіна, минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення, з них - 1 дитина.
Як повідомили у ГУНП в області, з РСЗВ російські війська вдарили напередодні по Новорайську. Загинув 48-річний чоловік, який у момент удару перебував на вулиці. Зазнали пошкоджень будівля сільської ради, будинок культури, дитячий садочок та два приватні будинки.
Військові рф атакували Одрадокам’янку ракетами, які запустили з гелікоптера.
Вранці окупанти били з артилерії по Чорнобаївці. Постраждав 11-річний хлопчик, який у момент атаки йшов вулицею. Дитину ушпиталили з вибуховою та черепно-мозковою травмами, уламковим пораненням плеча.
