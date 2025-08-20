$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 12050 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 13249 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 25170 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
08:14 • 99477 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 39957 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 40069 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 39461 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 164924 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 140882 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 123819 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці07:31 • 7432 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico07:40 • 9958 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 27934 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
08:52 • 19989 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 17500 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 5748 перегляди
росіяни обстріляли з артилерії передмістя Херсона, є загиблий

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Російські війська обстріляли Білозерку близько 12:00, влучивши в житловий будинок. Внаслідок атаки загинув 39-річний чоловік, а місцева жителька отримала поранення.

росіяни обстріляли з артилерії передмістя Херсона, є загиблий

У Херсонській області російські війська опівдні обстріляли Білозерку, передмістя Херсона, є загиблий і поранена, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Сьогодні близько 12:00 російські окупанти вдарили з артилерії по житловому будинку у Білозерці. Через цю ворожу атаку смертельні травми дістав 39-річний чоловік. Також поранено місцеву жительку

- написав Прокудін.

З його слів, медики надали жінці меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

За інформацією Херсонської ОВА, також сьогодні відомо про ще двох поранених: 55-річна жінка поранена через ворожий удар з артилерії по Білозерці орієнтовно о 06:30, а 64-річний чоловік постраждав зранку, коли російські військові атакували з дрона цивільну автівку у Херсоні.

Доповнення

За даними Прокудіна, минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Як повідомили у ГУНП в області, з РСЗВ російські війська вдарили напередодні по Новорайську. Загинув 48-річний чоловік, який у момент удару перебував на вулиці. Зазнали пошкоджень будівля сільської ради, будинок культури, дитячий садочок та два приватні будинки.

Військові рф атакували Одрадокам’янку ракетами, які запустили з гелікоптера.

Вранці окупанти били з артилерії по Чорнобаївці. Постраждав 11-річний хлопчик, який у момент атаки йшов вулицею. Дитину ушпиталили з вибуховою та черепно-мозковою травмами, уламковим пораненням плеча.

На Херсонщині через атаку рф постраждала дитина19.08.25, 12:59 • 2878 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Білозерка (Херсонський район)
Херсонська область