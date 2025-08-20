Россияне обстреляли из артиллерии пригород Херсона, есть погибший
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Белозерку около 12:00, попав в жилой дом. В результате атаки погиб 39-летний мужчина, а местная жительница получила ранения.
В Херсонской области российские войска в полдень обстреляли Белозерку, пригород Херсона, есть погибший и раненая, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Сегодня около 12:00 российские оккупанты ударили из артиллерии по жилому дому в Белозерке. Из-за этой вражеской атаки смертельные травмы получил 39-летний мужчина. Также ранена местная жительница
По его словам, медики оказали женщине медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
По информации Херсонской ОВА, также сегодня известно о еще двух раненых: 55-летняя женщина ранена из-за вражеского удара из артиллерии по Белозерке ориентировочно в 06:30, а 64-летний мужчина пострадал утром, когда российские военные атаковали с дрона гражданский автомобиль в Херсоне.
Дополнение
По данным Прокудина, за прошедшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения, из них - 1 ребенок.
Как сообщили в ГУНП в области, из РСЗО российские войска ударили накануне по Новорайску. Погиб 48-летний мужчина, который в момент удара находился на улице. Получили повреждения здание сельского совета, дом культуры, детский сад и два частных дома.
Военные РФ атаковали Отрадокаменку ракетами, которые запустили с вертолета.
Утром оккупанты били из артиллерии по Чернобаевке. Пострадал 11-летний мальчик, который в момент атаки шел по улице. Ребенка госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмами, осколочным ранением плеча.
