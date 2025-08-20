Россияне обстреляли из артиллерии пригород Херсона, есть погибший

$41.360.10
Эксклюзив
11:22 • 10310 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 11853 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 22620 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 92109 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 37523 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 38104 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 37716 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 161095 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 138594 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 122096 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»20 августа, 02:53 • 39551 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico07:40 • 7606 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 25239 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу

Эксклюзив

08:52 • 18341 просмотра
Эксклюзив
08:52 • 18341 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 15339 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию12:11 • 3340 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 10310 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 22620 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto08:14 • 92109 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 161095 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto12:51 • 98 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором12:45 • 290 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа11:47 • 2900 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 15590 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 25617 просмотра
Россияне обстреляли из артиллерии пригород Херсона, есть погибший

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Российские войска обстреляли Белозерку около 12:00, попав в жилой дом. В результате атаки погиб 39-летний мужчина, а местная жительница получила ранения.

Россияне обстреляли из артиллерии пригород Херсона, есть погибший

В Херсонской области российские войска в полдень обстреляли Белозерку, пригород Херсона, есть погибший и раненая, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Сегодня около 12:00 российские оккупанты ударили из артиллерии по жилому дому в Белозерке. Из-за этой вражеской атаки смертельные травмы получил 39-летний мужчина. Также ранена местная жительница

- написал Прокудин.

По его словам, медики оказали женщине медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

По информации Херсонской ОВА, также сегодня известно о еще двух раненых: 55-летняя женщина ранена из-за вражеского удара из артиллерии по Белозерке ориентировочно в 06:30, а 64-летний мужчина пострадал утром, когда российские военные атаковали с дрона гражданский автомобиль в Херсоне.

Дополнение

По данным Прокудина, за прошедшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

Как сообщили в ГУНП в области, из РСЗО российские войска ударили накануне по Новорайску. Погиб 48-летний мужчина, который в момент удара находился на улице. Получили повреждения здание сельского совета, дом культуры, детский сад и два частных дома.

Военные РФ атаковали Отрадокаменку ракетами, которые запустили с вертолета.

Утром оккупанты били из артиллерии по Чернобаевке. Пострадал 11-летний мальчик, который в момент атаки шел по улице. Ребенка госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмами, осколочным ранением плеча.

В Херсонской области из-за атаки рф пострадал ребенок19.08.25, 12:59 • 2876 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Белозерка
Херсонская область