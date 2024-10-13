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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8366 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Херсонщині внаслідок обстрілу рф поранено 47-річного чоловіка

Київ • УНН

 • 25407 перегляди

У Білозерці на Херсонщині через ворожий обстріл постраждав місцевий житель. 47-річного чоловіка госпіталізовано з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ноги.

На Херсонщині внаслідок обстрілу рф поранено 47-річного чоловіка

На Херсонщині війська рф вдарили по Білозерці внаслідок чого поранення отримав 47-річний чоловік. Про це заявили у Херсонській ОВА, передає УНН.

Деталі

У Білозерці через ворожий обстріл постраждав місцевий житель.  47-річного чоловіка шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ноги

- йдеться в заяві ОВА. 

У відомстві додали, що потерпілому надається необхідна меддопомога.

Нагадаємо

Внаслідок російських атак на Херсонську область 12 жовтня поранено трьох людей. Ворог обстріляв кілька населених пунктів, пошкодивши критичну інфраструктуру, житлові будинки та стільникову вежу.

Володимир Омельченко

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