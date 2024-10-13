На Херсонщині внаслідок обстрілу рф поранено 47-річного чоловіка
Київ • УНН
У Білозерці на Херсонщині через ворожий обстріл постраждав місцевий житель. 47-річного чоловіка госпіталізовано з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ноги.
На Херсонщині війська рф вдарили по Білозерці внаслідок чого поранення отримав 47-річний чоловік. Про це заявили у Херсонській ОВА, передає УНН.
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У Білозерці через ворожий обстріл постраждав місцевий житель. 47-річного чоловіка шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ноги
У відомстві додали, що потерпілому надається необхідна меддопомога.
Нагадаємо
Внаслідок російських атак на Херсонську область 12 жовтня поранено трьох людей. Ворог обстріляв кілька населених пунктів, пошкодивши критичну інфраструктуру, житлові будинки та стільникову вежу.