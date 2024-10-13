На Херсонщине в результате обстрела рф ранен 47-летний мужчина
Киев • УНН
В Белозерке на Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал местный житель. 47-летний мужчина госпитализирован со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и осколочным ранением ноги.
На Херсонщине войска рф ударили по Белозерке в результате чего ранения получил 47-летний мужчина. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
В Белозерке из-за вражеского обстрела пострадал местный житель. 47-летнего мужчину госпитализировали в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и осколочным ранением ноги
В ведомстве добавили, что пострадавшему оказывается необходимая медпомощь.
Напомним,
В результате российских атак на Херсонскую область 12 октября ранены три человека. Враг обстрелял несколько населенных пунктов, повредив критическую инфраструктуру, жилые дома и сотовую башню.