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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Херсонщине в результате обстрела рф ранен 47-летний мужчина

На Херсонщине в результате обстрела рф ранен 47-летний мужчина

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 12:54  •  5169 просмотра

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В Белозерке на Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал местный житель. 47-летний мужчина госпитализирован со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и осколочным ранением ноги.

На Херсонщине войска рф ударили по Белозерке в результате чего ранения получил 47-летний мужчина. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

В Белозерке из-за вражеского обстрела пострадал местный житель.  47-летнего мужчину госпитализировали в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и осколочным ранением ноги

- говорится в заявлении ОВА. 

В ведомстве добавили, что пострадавшему оказывается необходимая медпомощь.

Напомним,

В результате российских атак на Херсонскую область 12 октября ранены три человека. Враг обстрелял несколько населенных пунктов, повредив критическую инфраструктуру, жилые дома и сотовую башню.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
belozerkaБелозерка
khersonskaya-oblastХерсонская область