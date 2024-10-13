На Херсонщині через російські обстріли поранені троє людей
Київ • УНН
Внаслідок російських атак на Херсонську область 12 жовтня поранено трьох людей. Ворог обстріляв кілька населених пунктів, пошкодивши критичну інфраструктуру, житлові будинки та стільникову вежу.
У Херсонській області за минулу добу, 12 жовтня, внаслідок російських атак троє людей дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, пише УНН.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Нововоронцовка, Тягинка, Шляхове, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Зимівник, Львове та місто Херсон,
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Зазначається, що російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та стільникову вежу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 3 приватних будинки.
Через російську агресію 3 людини дістали поранення.
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