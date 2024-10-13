російські війська вночі били по Нікопольщині з важкої артилерії та РСЗВ
Київ • УНН
російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області вночі 13 жовтня. Використовувалась важка артилерія, РСЗВ "Град" та дрон-камікадзе, постраждалих немає.
Напередодні ввечері та вночі 13 жовтня 2024 року росіяни обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Ввечері та вночі росіяни обстрілювали Нікопольщину. Вдарили по райцентру, а також Марганецькій та Покровській громадах,
Деталі
Зазначається, що ворог цілив по цих населених пунктах з важкої артилерії. Застосував РСЗВ "Град" та скерував дрон-камікадзе.
Наслідки атак з'ясовують фахівці – обстежують території. Втім, як зазначив Лисак, головне – минулося без постраждалих.
Нагадаємо
12 жовтня окупанти атакували Нікопольський район дронами-камікадзе та артилерією. Пошкоджено промислове підприємство, постраждалих немає. Сили ППО збили три безпілотники над областю.