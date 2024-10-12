20 обстрілів за день: російські терористи продовжують атакувати Нікополь
Київ • УНН
12 жовтня окупанти атакували Нікопольський район дронами-камікадзе та артилерією. Пошкоджено промислове підприємство, постраждалих немає. Сили ППО збили три безпілотники над областю.
Протягом 12 жовтня росіяни 20 разів обстріляли Нікопольщину. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Зо два десятки разів протягом дня Нікопольщина потерпала від ворожих атак. Окупанти тероризували район здебільшого дронами-камікадзе. Крім того, обстрілювали його з артилерії. Скинули боєприпас з БпЛА
Він зазначив, що поцілив агресор по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах. У результаті пошкоджене промислове підприємство, але люди не постраждали. Також він додав, що сили ППО збили над областю три безпілотники, у тому числі "шахед".
Нагадаємо
Через обстріл рф знеструмлено об'єкт енергопостачання на Херсонщині. У селищах Текстильному, Зеленівці та частині Таврійського мікрорайону Херсона можливі перебої з електропостачанням.
Терористи обстріляли Нікополь з важкої артилерії09.10.24, 07:39 • 42475 переглядiв