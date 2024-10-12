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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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20 обстрілів за день: російські терористи продовжують атакувати Нікополь

Київ • УНН

 • 29468 перегляди

12 жовтня окупанти атакували Нікопольський район дронами-камікадзе та артилерією. Пошкоджено промислове підприємство, постраждалих немає. Сили ППО збили три безпілотники над областю.

20 обстрілів за день: російські терористи продовжують атакувати Нікополь

Протягом 12 жовтня росіяни 20 разів обстріляли Нікопольщину. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Зо два десятки разів протягом дня Нікопольщина потерпала від ворожих атак. Окупанти тероризували район здебільшого дронами-камікадзе. Крім того, обстрілювали його з артилерії. Скинули боєприпас з БпЛА

- написав очільник області.

Він зазначив, що поцілив агресор по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах. У результаті пошкоджене промислове підприємство, але люди не постраждали. Також він додав, що сили ППО збили над областю три безпілотники, у тому числі "шахед".

Нагадаємо

Через обстріл рф знеструмлено об'єкт енергопостачання на Херсонщині. У селищах Текстильному, Зеленівці та частині Таврійського мікрорайону Херсона можливі перебої з електропостачанням.

Терористи обстріляли Нікополь з важкої артилерії09.10.24, 07:39 • 42475 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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