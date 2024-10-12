20 обстрелов за день: российские террористы продолжают атаковать Никополь
Киев • УНН
12 октября оккупанты атаковали Никопольский район дронами-камикадзе и артиллерией. Повреждено промышленное предприятие, пострадавших нет. Силы ПВО сбили три беспилотника над областью.
В течение 12 октября россияне 20 раз обстреляли Никопольщину. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Около двух десятков раз в течение дня Никопольщина страдала от вражеских атак. Оккупанты терроризировали район в основном дронами-камикадзе. Кроме того, обстреливали его из артиллерии. Сбросили боеприпас с БПЛА
Он отметил, что попал агрессор по Никополю, Мировской, Марганецкой и Покровской громадах. В результате повреждено промышленное предприятие, но люди не пострадали. Также он добавил, что силы ПВО сбили над областью три беспилотника, в том числе "шахед".
Напомним
Из-за обстрелов рф обесточен объект энергоснабжения на Херсонщине. В поселках Текстильном, Зеленовке и части Таврического микрорайона Херсона возможны перебои с электроснабжением.
Террористы обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии9 октября 2024, 04:39 • 41118 просмотров