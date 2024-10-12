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20 обстрелов за день: российские террористы продолжают атаковать Никополь

20 обстрелов за день: российские террористы продолжают атаковать Никополь

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12 октября 2024, 16:36  •  8509 просмотра

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12 октября оккупанты атаковали Никопольский район дронами-камикадзе и артиллерией. Повреждено промышленное предприятие, пострадавших нет. Силы ПВО сбили три беспилотника над областью.

В течение 12 октября россияне 20 раз обстреляли Никопольщину. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Около двух десятков раз в течение дня Никопольщина страдала от вражеских атак. Оккупанты терроризировали район в основном дронами-камикадзе. Кроме того, обстреливали его из артиллерии. Сбросили боеприпас с БПЛА

- написал глава области.

Он отметил, что попал агрессор по Никополю, Мировской, Марганецкой и Покровской громадах. В результате повреждено промышленное предприятие, но люди не пострадали. Также он добавил, что силы ПВО сбили над областью три беспилотника, в том числе "шахед".

Напомним

Из-за обстрелов рф обесточен объект энергоснабжения на Херсонщине. В поселках Текстильном, Зеленовке и части Таврического микрорайона Херсона возможны перебои с электроснабжением.

Террористы обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии9 октября 2024, 04:39 • 41118 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
khesa-shakhed-136Шахед-136
nikopol-ukrainaНикополь, Украина