Террористы обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
Киев • УНН
Вечером российские оккупанты атаковали Никополь на Днепропетровщине, используя тяжелую артиллерию. По сообщению главы ОГА Сергея Лысака, люди не пострадали, но в области объявлена воздушная тревога.
Вечером оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область, обстреляв город Никополь из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Кроме того, ночь на Днепропетровщине прошла без вражеских ударов, однако в области объявлена воздушная тревога.
В Днепропетровской области ночью сбили ракету и "шахед", враг обстрелял Никополь и две громады30 сентября 2024, 06:39 • 16134 просмотра