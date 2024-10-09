Терористи обстріляли Нікополь з важкої артилерії
Київ • УНН
Ввечері російські окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині, використовуючи важку артилерію. За повідомленням голови ОВА Сергія Лисака, люди не постраждали, але в області оголошено повітряну тривогу.
Ввечері окупанти знову атакували Дніпропетровщину, обстрілявши місто Нікополь з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Поза тим, ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих ударів, проте в області оголошено повітряну тривогу.
На Дніпропетровщині вночі збили ракету і "шахед", ворог обстріляв Нікополь і дві громади30.09.24, 09:39 • 16821 перегляд