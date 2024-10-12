У Херсонській громаді через обстріл рф знеструмлено об'єкт енергопостачання: можливі перебої зі світлом
Київ • УНН
Через обстріл рф знеструмлено об'єкт енергопостачання на Херсонщині. У селищах Текстильному, Зеленівці та частині Таврійського мікрорайону Херсона можливі перебої з електропостачанням.
У селищах Текстильному, Зеленівці та частині Таврійського мікрорайону Херсона можливі перебої з електропостачанням через черговий обстріл російських військ, який знеструмив об'єкт енергопостачання. Про це у суботу повідомив голова МВА Роман Мрочко, передає УНН.
Внаслідок чергового ворожого обстрілу знеструмлено об'єкт енергопостачання. У селищах Текстильному, Зеленівці та частині Таврійського мікрорайону Херсона можливі перебої з електропостачанням
Він запевнив, що аварійно-відновлювальні роботи будуть проведені за сприятливих умов якомога оперативніше.
Також Мрочко закликав громадян тримати зарядженими свої гаджети.
Доповнення
У Херсонській області російські війська минулої доби атакували 22 населених пунктів, четверо людей отримали поранення. ППО вночі збила один ворожий дрон.