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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9494 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Херсонській громаді через обстріл рф знеструмлено об'єкт енергопостачання: можливі перебої зі світлом

Київ • УНН

 • 55492 перегляди

Через обстріл рф знеструмлено об'єкт енергопостачання на Херсонщині. У селищах Текстильному, Зеленівці та частині Таврійського мікрорайону Херсона можливі перебої з електропостачанням.

У Херсонській громаді через обстріл рф знеструмлено об'єкт енергопостачання: можливі перебої зі світлом

У селищах Текстильному, Зеленівці та частині Таврійського мікрорайону Херсона можливі перебої з електропостачанням через черговий обстріл російських військ, який знеструмив об'єкт енергопостачання. Про це у суботу повідомив голова МВА Роман Мрочко, передає УНН

Внаслідок чергового ворожого обстрілу знеструмлено об'єкт енергопостачання. У селищах Текстильному, Зеленівці та частині Таврійського мікрорайону Херсона можливі перебої з електропостачанням

- написав Мрочко у Telegram.

Він запевнив, що аварійно-відновлювальні роботи будуть проведені за сприятливих умов якомога оперативніше.

Також Мрочко закликав громадян тримати зарядженими свої гаджети.

Доповнення

У Херсонській області російські війська минулої доби атакували 22 населених пунктів, четверо людей отримали поранення. ППО вночі збила один ворожий дрон.

Тетяна Краєвська

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