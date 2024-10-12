В Херсонской громаде из-за обстрела рф обесточен объект энергоснабжения: возможны перебои со светом

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  121959 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  144304 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  152860 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  140574 просмотра

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беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  130696 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской громаде из-за обстрела рф обесточен объект энергоснабжения: возможны перебои со светом

В Херсонской громаде из-за обстрела рф обесточен объект энергоснабжения: возможны перебои со светом

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 10:40  •  6617 просмотра

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Из-за обстрела рф обесточен объект энергоснабжения на Херсонщине. В поселках Текстильном, Зеленовке и части Таврического микрорайона Херсона возможны перебои с электроснабжением.

В поселках Текстильном, Зеленовке и части Таврического микрорайона Херсона возможны перебои с электроснабжением из-за очередного обстрела российских войск, который обесточил объект энергоснабжения. Об этом в субботу сообщил председатель МВА Роман Мрочко, передает УНН

В результате очередного вражеского обстрела обесточен объект энергоснабжения. В поселках Текстильном, Зеленовке и части Таврического микрорайона Херсона возможны перебои с электроснабжением

- написал Мрочко в Telegram.

Он заверил, что аварийно-восстановительные работы будут проведены при благоприятных условиях как можно оперативнее.

Также Мрочко призвал граждан держать заряженными свои гаджеты.

Дополнение

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки атаковали 22 населенных пункта, четыре человека получили ранения. ПВО ночью сбила один вражеский дрон.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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khersonХерсон