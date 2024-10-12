В Херсонской громаде из-за обстрела рф обесточен объект энергоснабжения: возможны перебои со светом
Киев • УНН
Из-за обстрела рф обесточен объект энергоснабжения на Херсонщине. В поселках Текстильном, Зеленовке и части Таврического микрорайона Херсона возможны перебои с электроснабжением.
В поселках Текстильном, Зеленовке и части Таврического микрорайона Херсона возможны перебои с электроснабжением из-за очередного обстрела российских войск, который обесточил объект энергоснабжения. Об этом в субботу сообщил председатель МВА Роман Мрочко, передает УНН.
В результате очередного вражеского обстрела обесточен объект энергоснабжения. В поселках Текстильном, Зеленовке и части Таврического микрорайона Херсона возможны перебои с электроснабжением
Он заверил, что аварийно-восстановительные работы будут проведены при благоприятных условиях как можно оперативнее.
Также Мрочко призвал граждан держать заряженными свои гаджеты.
Дополнение
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки атаковали 22 населенных пункта, четыре человека получили ранения. ПВО ночью сбила один вражеский дрон.