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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Херсонщині росіяни поцілили в медзаклад, через атаки рф 4 поранених

Київ • УНН

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Російські війська обстріляли 22 населених пункти Херсонської області, поранивши 4 людей. Пошкоджено медзаклад, адмінбудівлю, житлові будинки та інфраструктуру. ППО збила один ворожий дрон.

На Херсонщині росіяни поцілили в медзаклад, через атаки рф 4 поранених

У Херсонській області російські війська минулої доби атакували 22 населених пунктів, четверо людей  отримали поранення. ППО вночі збила один ворожий дрон. Про це повідомив у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Комишани, Молодіжне, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Микільське, Берислав, Дудчани, Саблуківка, Томарине, Новоолександрівка, Шляхове, Зміївка, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

російські військові, за його даними, поцілили в медичний заклад, адмінбудівлю, стільникову вежу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено  багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, господарчі споруди, складські приміщення та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - написав Прокудін.

"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 1 "Shahed-131/136"", - вказав Прокудін.

росіяни завдали ракетного удару по Сумській громаді, є поранений12.10.24, 09:08 • 19903 перегляди

Тетяна Краєвська

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