росіяни завдали ракетного удару по Сумській громаді, є поранений
Київ • УНН
російські війська здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 40 вибухів. Внаслідок ракетного удару по Сумській громаді поранено одну людину, сили ППО збили 7 ворожих "шахедів".
російській війська вночі та зранку 12 здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 40 вибухів. Зокрема, завдали ракетного удару по Сумській громаді, внаслідок якого поранення отримала одна людина. За ніч сили протиповітряної оборони збили сім ворожих "шахедів". Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
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Як повідомляється, вночі та вранці ворожих обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Шалигинська громади.
- Шалигинська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (9 вибухів), мінометів (13 вибухів).
- Краснопільська громада: здійснено пуск КАБів (2 вибухи), удари FPV-дронів (2 вибухи).
- Миколаївська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).
- Білопільська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).
- Миропільська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (3 вибухи).
- Сумська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), у результаті поранено 1 цивільну особу. Також зафіксовано обстріли ударними БпЛА «Герань-2» (5 вибухів).
- Юнаківська громада: був ракетний удар (1 вибух)
Також, за даними ОВА, сьогодні вночі, 12 жовтня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 7 ворожих "шахедів".
Війська рф вночі атакували Запоріжжя: поранили 3 людей - ОВА12.10.24, 06:57 • 51846 переглядiв