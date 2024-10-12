Війська рф вночі атакували Запоріжжя: поранили 3 людей - ОВА
Київ • УНН
Вночі 12 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю, поранивши трьох людей. Атака пошкодила приватні будинки та виробничі приміщення, постраждалим надано медичну допомогу.
Внаслідок російських ударів по Запоріжжю вночі, 12 жовтня, троє людей дістали поранення. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Ворог вночі атакував Запоріжжя. Поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств. Попередньо трьох людей поранено,
Також Федоров зазначив, що медики надали постраждалим необхідну допомогу.
Нагадаємо
Впродовж добі, 11 жовтня, російські війська атакували 11 населених пунктів Запорізької області, здійснивши 474 удари різними видами зброї. Надійшло 110 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.