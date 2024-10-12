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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф ночью атаковали Запорожье: ранили 3 человека - ОВА

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12 октября 2024, 03:57  •  704 просмотра

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Ночью 12 октября российские войска нанесли удар по Запорожью, ранив трех человек. Атака повредила частные дома и производственные помещения, пострадавшим оказана медицинская помощь.

В результате российских ударов по Запорожью ночью, 12 октября, три человека получили ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Враг ночью атаковал Запорожье. Попал по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий. Предварительно три человека ранены,

- говорится в сообщении.

Также Федоров отметил, что медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Напомним

В течение суток, 11 октября, российские войска атаковали 11 населенных пунктов Запорожской области, осуществив 474 удара различными видами оружия. Поступило 110 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье