Войска рф ночью атаковали Запорожье: ранили 3 человека - ОВА

В результате российских ударов по Запорожью ночью, 12 октября, три человека получили ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Враг ночью атаковал Запорожье. Попал по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий. Предварительно три человека ранены,