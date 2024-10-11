Війська рф завдали 474 удари по 11 населених пунктах Запорізької області
Київ • УНН
російські війська атакували 11 населених пунктів Запорізької області, здійснивши 474 удари різними видами зброї. Надійшло 110 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Впродовж доби окупанти завдали 474 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Впродовж доби окупанти завдали 474 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 110 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури,
Деталі
- Війська рф здійснили 14 авіаційних ударів по Запоріжжю, Таврійському, Гуляйполю, Новоданилівці, Малій Токмачці та Левадному.
- 286 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Левадне та Копані.
- 11 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине та Малу Токмачку.
- 163 артилерійських удари завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Нагадаємо
10 жовтня внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю постраждало шість людей, пошкоджено 29 будинків.