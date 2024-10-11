Войска рф нанесли 474 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области
Киев • УНН
российские войска атаковали 11 населенных пунктов Запорожской области, осуществив 474 удара различными видами оружия. Поступило 110 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
В течение суток оккупанты нанесли 474 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
В течение суток оккупанты нанесли 474 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 110 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры,
Детали
- Войска рф осуществили 14 авиационных ударов по Запорожью, Таврическому, Гуляйполю, Новоданиловке, Малой Токмачке и Левадному.
- 286 БпЛА различной модификации атаковали Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Левадное и Копани.
- 11 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Роботино и Малую Токмачку.
- 163 артиллерийских удара нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Напомним
10 октября в результате вражеского авиаудара по Запорожью пострадало шесть человек, повреждено 29 домов.