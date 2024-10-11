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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф нанесли 474 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области

Войска рф нанесли 474 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 04:20  •  2169 просмотра

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российские войска атаковали 11 населенных пунктов Запорожской области, осуществив 474 удара различными видами оружия. Поступило 110 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В течение суток оккупанты нанесли 474 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

В течение суток оккупанты нанесли 474 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 110 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры,

- говорится в сообщении.

Детали

  • Войска рф осуществили 14 авиационных ударов по Запорожью, Таврическому, Гуляйполю, Новоданиловке, Малой Токмачке и Левадному.
  • 286 БпЛА различной модификации атаковали Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Левадное и Копани.
  • 11 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Роботино и Малую Токмачку.
  • 163 артиллерийских удара нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Напомним

10 октября в результате вражеского авиаудара по Запорожью пострадало шесть человек, повреждено 29 домов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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