Шість людей постраждали внаслідок атаки рф на Запоріжжя: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю постраждало шість людей, пошкоджено 29 будинків.
Внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю постраждало шість людей, пошкоджено 29 будинків, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Шість людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. 17-річна дівчина, дві жінки та троє чоловіків отримали допомогу медиків на місці та від подальшої госпіталізації відмовилися
З його слів, 29 будинків зруйновано та пошкоджено внаслідок вранішньої атаки рф на Запоріжжя. Вісім домоволодінь відключені від газопостачання.
За даними ДСНС, роботи з ліквідації наслідків авіаударів, які ворог зранку завдав по приватному сектору Запоріжжя, завершені.