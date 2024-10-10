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Шість людей постраждали внаслідок атаки рф на Запоріжжя: показали наслідки

Київ • УНН

 • 11432 перегляди

Внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю постраждало шість людей, пошкоджено 29 будинків.

Внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю постраждало шість людей, пошкоджено 29 будинків, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Шість людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. 17-річна дівчина, дві жінки та троє чоловіків отримали допомогу медиків на місці та від подальшої госпіталізації відмовилися

- написав Федоров.

З його слів, 29 будинків зруйновано та пошкоджено внаслідок вранішньої атаки рф на Запоріжжя. Вісім домоволодінь відключені від газопостачання. 

За даними ДСНС, роботи з ліквідації наслідків авіаударів, які ворог зранку завдав по приватному сектору Запоріжжя, завершені.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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