Шесть человек пострадали в результате атаки рф на Запорожье: показали последствия
Киев • УНН
В результате вражеского авиаудара по Запорожью пострадали шесть человек, повреждены 29 домов.
В результате вражеского авиаудара по Запорожью пострадали шесть человек, повреждены 29 домов, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Шесть человек пострадали в результате вражеского удара по Запорожью. 17-летняя девушка, две женщины и трое мужчин получили помощь медиков на месте и от дальнейшей госпитализации отказались
По его словам, 29 домов разрушены и повреждены в результате утренней атаки рф на Запорожье. Восемь домовладений отключены от газоснабжения.
По данным ГСЧС, работы по ликвидации последствий авиаударов, которые враг утром нанес по частному сектору Запорожья, завершены.