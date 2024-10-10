Шесть человек пострадали в результате атаки рф на Запорожье: показали последствия

В результате вражеского авиаудара по Запорожью пострадали шесть человек, повреждены 29 домов, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Шесть человек пострадали в результате вражеского удара по Запорожью. 17-летняя девушка, две женщины и трое мужчин получили помощь медиков на месте и от дальнейшей госпитализации отказались