россияне нанесли ракетный удар по Сумской громаде, есть раненый
Киев • УНН
российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 40 взрывов. В результате ракетного удара по Сумской общине ранен один человек, силы ПВО сбили 7 вражеских «шахедов».
российские войска ночью и утром 12 совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 40 взрывов. В частности, нанесли ракетный удар по Сумской громаде, в результате которого ранения получил один человек. За ночь силы противовоздушной обороны сбили семь вражеских "шахедов". Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, ночью и утром вражеским обстрелам подверглись Сумская, Николаевская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Шалыгинская громады.
- Шалигинская громада: враг бил из ствольной артиллерии (9 взрывов), минометов (13 взрывов).
- Краснопольская громада: осуществлен пуск КАБов (2 взрыва), удары FPV-дронов (2 взрыва).
- Николаевская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва).
- Белопольская громада: нанесена атака КАБ (2 взрыва).
- Миропольская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (3 взрыва).
- Сумская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв), в результате ранен 1 гражданский человек. Также зафиксированы обстрелы ударными БпЛА «Герань-2» (5 взрывов).
- Юнаковская громада: был ракетный удар (1 взрыв)
Также, по данным ОВА, сегодня ночью, 12 октября в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 7 вражеских "шахедов".
Войска рф ночью атаковали Запорожье: ранили 3 человека - ОВА12 октября 2024, 03:57 • 13467 просмотров