российские войска ночью били по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО
Киев • УНН
российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области ночью 13 октября. Использовалась тяжелая артиллерия, РСЗО «Град» и дрон-камикадзе, пострадавших нет.
Накануне вечером и ночью 13 октября 2024 года россияне обстреливали Никопольщину Днепропетровской области. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Вечером и ночью россияне обстреливали Никопольщину. Ударили по райцентру, а также Марганецкой и Покровской громадах,
Детали
Отмечается, что враг целился по этим населенным пунктам из тяжелой артиллерии. Применил РСЗО "Град" и направил дрон-камикадзе.
Последствия атак выясняют специалисты - обследуют территории. Впрочем, как отметил Лысак, главное - обошлось без пострадавших.
Напомним
12 октября оккупанты атаковали Никопольский район дронами-камикадзе и артиллерией. Повреждено промышленное предприятие, пострадавших нет. Силы ПВО сбили три беспилотника над областью.