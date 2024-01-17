На Херсонщине из-за российских обстрелов ранены три человека

В результате российских обстрелов на Херсонщине ранены три человека. Вражеская армия за прошедшие сутки 75 раз обстреляла территорию области. Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Из различных видов вооружения россияне выпустили более 350 снарядов. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.

За минувшие сутки противник совершил 75 обстрелов, выпустив 351 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. проинформировал Прокудин

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

россияне обстреляли два поселка на Херсонщине: известно о трех пострадавших