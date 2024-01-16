россияне обстреляли два поселка на Херсонщине: известно о трех пострадавших

российские военные сегодня обстреляли Белозерку и Тягинку на Херсонщине. В результате вражеских атак ранения получили три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА и председателя ОВА Александра Прокудина.

Из-за российского обстрела Тягинки пострадали два человека. Под удар врага попали 42-летняя женщина и 38-летний мужчина, которые шли по улице - написал Прокудин в Telegram.

Как сообщается, у пострадавших диагностировали осколочные ранения. Пострадавших доставляют в медицинское учреждение для оказания помощи.

Кроме того, россияне ударили по поселку Белозерка.

Около 11:30 российская армия обстреляла жилой дом в Белозерке. Пострадал 44-летний мужчина. В момент вражеского удара он находился во дворе дома - говорится в сообщении ОВА.

У пострадавшего - взрывная травма и ранение ноги. Ему оказали медпомощь, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

Двое полицейских получили ранения в результате вчерашних вражеских обстрелов Херсонщины - МВД