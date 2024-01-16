россияне обстреляли два поселка на Херсонщине: известно о трех пострадавших

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  260320 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  229727 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  180745 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  246838 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
  •  99831 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
  •  90827 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
  •  120462 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  138902 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  139465 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145375 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142689 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
15 января  •  132949 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на ВЭФ в Давосе, что россия терпит неудачи как в военном, так и в экономическом плане. Она добавила, что Украина как никогда близка к вступлению в ЕС.

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Как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и пиар в соцсетях.

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Два самолета, один из которых принадлежал авиакомпании Korean Air Lines, а другой - авиакомпании Cathay Pacific Airways, столкнулись в аэропорту Нью-Читосе на Хоккайдо, Япония. Никто не пострадал, хотя крыло одного самолета было повреждено.

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На Кировоградщине зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В Кировоградской области, Украина, зарегистрирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа, в результате которого погибло 111 голов птицы. Сейчас принимаются меры по локализации и ликвидации вспышки болезни.

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Оккупанты предоставили руководству "вузов" на ВОТ планы по обязательной явке студентов на "выборах"

Центр национального сопротивления сообщает о подготовке к "псевдоголосованию" за владимира путина на оккупированных россией территориях Украины. В частности, речь идет о принудительном участии студентов и создании "школ молодого избирателя", которые будут агитировать за путина.

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Оккупанты предоставили руководству "вузов" на ВОТ планы по обязательной явке студентов на "выборах"