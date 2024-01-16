росіяни обстріляли два селища на Херсонщині: відомо про трьох постраждалих
Київ • УНН
Російські війська обстріляли села Білозерка та Тягинка Херсонської області, в результаті чого поранення отримали три людини.
російські військові сьогодні обстріляли Білозерку та Тягинку на Херсонщині. Внаслідок ворожих атак поранення отримали троє людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА та голову ОВА Олександра Прокудіна.
Через російський обстріл Тягинки постраждали двоє людей. Під удар ворога потрапили 42-річна жінка та 38-річний чоловік, котрі йшли вулицею
Як повідомляється, у постраждалих діагностували уламкові поранення. Потерпілих доставляють до медичного закладу для надання допомоги.
Крім того, росіяни вдарили по селищу Білозерка.
Близько 11:30 російська армія обстріляла житловий будинок у Білозерці. Постраждав 44-річний чоловік. У момент ворожого удару він перебував на подвірʼї будинку
У потерпілого – вибухова травма та поранення ноги. Йому надали меддопомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно.
Двоє поліцейських отримали поранення внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів Херсонщини - МВС16.01.24, 13:07 • 25766 переглядiв