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Двоє поліцейських отримали поранення внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів Херсонщини - МВС

Двоє поліцейських отримали поранення внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів Херсонщини - МВС

Київ • УНН

 • 25766 перегляди

За повідомленням міністерства внутрішніх справ, внаслідок обстрілу Херсонської області російськими військовими поранення отримали четверо людей, у тому числі двоє поліцейських.

Внаслідок обстрілів Херсонщини армією рф минулої доби четверо людей отримали поранення, серед них - двоє поліцейських. Про це у вівторок повідомило МВС, інформує УНН.

Херсонщина. Упродовж минулої доби ворог здійснив 99 обстрілів та випустив 581 снаряд по населених пунктах області. Четверо людей отримали поранення, серед них — двоє поліцейських

- йдеться у повідомленні МВС.

Деталі

Уночі потужні вибухи пролунали в Херсоні. російські військові вдарили по адмінбудівлі поліції, майже зруйнувавши її. Двоє поліцейських отримали контузії. Від вибухової хвилі у розташованих навколо багатоповерхових будинках, будівлях школи та суду пошкоджені вікна.

Крім того, війська рф минулої доби атакували Берислав безпілотниками, скинувши снаряд на житловий будинок. Унаслідок удару травмована 54-річна жінка, у неї мінно-вибухова травма, вогнепальні поранення спини та ніг.

У Інгульці під час ворожого обстрілу отримав поранення 41-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму та вогнепальне уламкове поранення.

Від ворожим ударом також знаходилися такі насалені пункти: Станіслав, Садове, Кізомис, Дніпровське, Комишани, Білозерка, Ромашкове, Новоберислав, Томарине, Зміївка, Червоний Маяк та Республіканець.

Раніше УНН повідомляв про двох постраждалих місцевих жителів внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини.

На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію з двох громад Куп'янського району16.01.24, 11:10 • 28038 переглядiв

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