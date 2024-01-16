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На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію з двох громад Куп'янського району

На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію з двох громад Куп'янського району

Київ • УНН

 • 28038 перегляди

У зв'язку з триваючими ворожими обстрілами в Харківській області влада прийняла рішення про евакуацію жителів Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Евакуйованим буде надано житло та підтримку.

Через постійні ворожі обстріли на Харківщині оголосили про запровадження обов’язкової евакуації населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району. Про це повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району

- написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.

До евакуації закликають сім'ї з дітьми, які проживають у  таких населених пунктах:

- Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка – Кіндрашівської громади;

- Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха – Курилівської громади.

Голова ОВА зазначив, що усіх евакуйованих забезпечать житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.

Нагадаємо

З Куп'янського району щотижня евакуюються від 50 до 150 людей. 

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