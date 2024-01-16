На Харьковщине объявили обязательную эвакуацию из двух громад Купянского района

Из-за постоянных вражеских обстрелов на Харьковщине объявили о введении обязательной эвакуации населения из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района. Об этом сообщил во вторник председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, сейчас в этих населенных пунктах находится 3043 человека, из них 279 - дети.

К эвакуации призывают семьи с детьми, которые проживают в таких населенных пунктах:

- Благодатовка, Вишневка, Васильевка, Большая Шапковка, Гусинка, Грушевка, Дорошовка, Егоровка, Курочкино, Ковалевка, Николаевка Первая, Моначиновка, Московка, Нечволодовка, Просянка, Прилютово, Самборовка, Смородьковка, Соболевка, Садовое, Цибовка - Кондрашевской громады;

- Белое, Воронцовка, Лесная Стенка, Сеньково, Синиха - Куриловской громады.

Глава ОВА отметил, что всех эвакуированных обеспечат жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

Желающие эвакуироваться могут круглосуточно звонить по телефону 0-800-33-92-91.

Напомним

Из Купянского района еженедельно эвакуируются от 50 до 150 человек.

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