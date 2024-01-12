З Куп'янського напрямку щотижня евакуюють до 150 людей - Синєгубов
Київ • УНН
У Куп'янську триває евакуація: 50-150 людей виїжджають щотижня, незважаючи на небажання деяких мешканців, на тлі постійних обстрілів і перебоїв з електропостачанням.
З Куп'янського району щотижня евакуюються від 50 до 150 людей. Про це під час брифінгу розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"У нас продовжується евакуація. З Куп’янсього напрямку ми щотижня евакуюємо від 50 до 150 людей. Нещодавно був запит на евакуацію 10 сімей із дітьми", - сказав Синєгубов.
Водночас він розповів, що незважаючи на ті обстріли, які були нанесені по населеному пункту Липці, люди не бажають виїздити. Також за минулу добу евакуювали лише одного жителя Куп'янщини.
"Так само не хочуть виїздити й жителі прикордоння. Хоча ми постійно проводимо комунікації щодо необхідності евакуації з цього населеного пункту, в тому числі",- додав очільник ОВА.
"Хоча ми постійно проводимо комунікації щодо необхідності евакуації з цього населеного пункту, в тому числі",- додав очільник ОВА.
Крім того, голова Харківської ОВА розповів, що енергетикам вдається відновлювати від ста до тисячі точок електропостачання, які зазнають ушкодження внаслідок обстрілів, але приблизно така сама кількість і втрачається внаслідок ударів рф.
"Наразі у нас знеструмлено біля 16 тис. абонентів по області і 34 тис. абонентів без газопостачання", - резюмував Синєгубов.
Нагадаємо
Раніше Синєгубов повідомив, що рф імітує свою активність на бєлгородщині, але ворог не має достатньо сил для наступу на Харків.