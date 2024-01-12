рф не має достатньо сил в бєлгородській області для наступальних дій в бік Харкова - Синєгубов

рф імітує свою активність на бєлгородщині, але ворог не має достатньо сил для наступу на Харків. Про це під час брифінгу розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

"Щодо до бєлгородського напрямку, то сил достатніх для проведення штурмових-наступальних дій в бік Харкова наразі не спостерігається. Так, дійсно там сили певні є, однак це носить демонстраційний характер, щоб показати свою присутність", - сказав Синєгубов.

Він наголосив, що у окупантів немає сил і засобів для штурму з цього напрямку, а також, що проводиться постійний моніторинг за ворогом, щоб реагувати на будь-які виклики.

Нагадаємо

Як повідомляв начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо, ворог немає успіхів на Куп'янському напрямку. Сили оборони знаходяться в активній обороні, тож харків'янам не варто хвилюватись щодо можливого наступу російських військ на місто.