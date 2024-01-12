рф не имеет достаточно сил в белгородской области для наступательных действий в сторону Харькова - Синегубов

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
  •  50151 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
  •  83073 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
  •  88447 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
  •  102033 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
  •  108104 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
  •  109421 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
  •  127043 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  142611 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  141476 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  138379 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  133846 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  123795 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130012 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
11 января  •  120009 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

Эксклюзив
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
10 января  •  162936 просмотра

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rf-ne-imeet-dostatochno-sil-v-belgorodskoi-oblasti-dlya-nastupatelnikh-deistvii-v-storonu-kharkova-sinegubov

рф не имеет достаточно сил в белгородской области для наступательных действий в сторону Харькова - Синегубов

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 13:22  •  6185 просмотра

Read in English

россия не имеет достаточных сил в белгородской области для наступления на Харьков. Их присутствие является в основном демонстративным.

рф имитирует свою активность на белгородщине, но враг не имеет достаточно сил для наступления на Харьков. Об этом во время брифинга рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

"Что касается белгородского направления, то сил достаточных для проведения штурмовых-наступательных действий в сторону Харькова пока не наблюдается. Да, действительно там силы определенные есть, однако это носит демонстрационный характер, чтобы показать свое присутствие", - сказал Синегубов.

Он отметил, что у оккупантов нет сил и средств для штурма с этого направления, а также, что проводится постоянный мониторинг за врагом, чтобы реагировать на любые вызовы.

Напомним

Как сообщал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо, враг не имеет успехов на Купянском направлении. Силы обороны находятся в активной обороне, поэтому харьковчанам не стоит волноваться о возможном наступлении российских войск на город.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
рф не має достатньо сил в бєлгородській області для наступальних дій в бік Харкова - Синєгубов
Russia does not have enough forces in Belgorod region for offensive actions towards Kharkiv - Sinegubov
Новости по теме

рф не имеет достаточно сил в белгородской области для наступательных действий в сторону Харькова - Синегубов

россия не имеет достаточных сил в белгородской области для наступления на Харьков. Их присутствие является в основном демонстративным.

Война •   •  6185 просмотра
рф не имеет достаточно сил в белгородской области для наступательных действий в сторону Харькова - Синегубов

Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины прибыла в Киев

Пенни Прицкер прибыла в Киев с целью стимулирования инвестиций американского бизнеса для восстановления экономики Украины.

Политика •   •  7089 просмотра
Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины прибыла в Киев

Французский турист исчез на Прикарпатье: полиция объявила 27-летнего мужчину в розыск

Гражданин Франции Шарль Минар, 1996 года рождения, исчез в украинских горах в январе. Полиция просит помощи общественности в его поисках.

Общество •   •  5957 просмотра
Французский турист исчез на Прикарпатье: полиция объявила 27-летнего мужчину в розыск

ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET

ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET.

Общество •   •  5896 просмотра
ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET

Враг продолжает накапливать силы на Купянском направлении - Синегубов

российские войска готовятся к эскалации наступательных операций на Купянском направлении; украинские военные сохраняют контроль и готовность.

Война •   •  7550 просмотра
Враг продолжает накапливать силы на Купянском направлении - Синегубов

В Николаеве мужчина ударил водительницу троллейбуса

В Николаеве мужчина напал на водительницу троллейбуса; позже он был задержан полицией, ему грозит до пяти лет лишения свободы за хулиганство.

Криминал и ЧП •   •  6177 просмотра
В Николаеве мужчина ударил водительницу троллейбуса

Израиль утверждает, что Южная Африка предоставила искаженную информацию Международному суду по делу о геноциде в Газе

Израиль отвергает претензии Южной Африки в Международном суде ООН, заявляя, что они представляют искаженный взгляд на конфликт в Газе.

Новости Мира •   •  6941 просмотра
Израиль утверждает, что Южная Африка предоставила искаженную информацию Международному суду по делу о геноциде в Газе

Нефть подскочила в цене на 4% на фоне избегания танкерами Красного моря после ударов

Цены на нефть выросли на 4% на фоне ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.

Экономика •   •  8064 просмотра
Нефть подскочила в цене на 4% на фоне избегания танкерами Красного моря после ударов

россия удерживает в Крыму сотни украинцев без официального подтверждения

россия удерживает в Крыму сотни украинцев без статуса, их местонахождение не подтверждено рф.

Война •   •  11772 просмотра
россия удерживает в Крыму сотни украинцев без официального подтверждения

Китай "обеспокоен" ударами США и Великобритании по хуситам в Йемене

Китай призывает к сдержанности после авиаударов США и Великобритании по повстанцам-хуситам в Йемене, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

Новости Мира •   •  9893 просмотра
Китай "обеспокоен" ударами США и Великобритании по хуситам в Йемене