рф не имеет достаточно сил в белгородской области для наступательных действий в сторону Харькова - Синегубов

рф имитирует свою активность на белгородщине, но враг не имеет достаточно сил для наступления на Харьков. Об этом во время брифинга рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

"Что касается белгородского направления, то сил достаточных для проведения штурмовых-наступательных действий в сторону Харькова пока не наблюдается. Да, действительно там силы определенные есть, однако это носит демонстрационный характер, чтобы показать свое присутствие", - сказал Синегубов.

Он отметил, что у оккупантов нет сил и средств для штурма с этого направления, а также, что проводится постоянный мониторинг за врагом, чтобы реагировать на любые вызовы.

Напомним

Как сообщал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо, враг не имеет успехов на Купянском направлении. Силы обороны находятся в активной обороне, поэтому харьковчанам не стоит волноваться о возможном наступлении российских войск на город.